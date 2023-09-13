В ЦИК сравнили выборы президента РФ в 2018 и 2024 годах Памфилова: выборы президента в 2024 году несопоставимы по влиянию с прошлыми

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Предстоящие в 2024 году выборы президента России по значимости несопоставимы с выборами 2018 года, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Она пояснила, что перед сотрудниками ЦИК стоит ответственная задача — провести выборы в марте следующего года.

Уже не раз говорила, и еще придется повторять не раз, что <...> по значимости аналогов с ней пока не было, вот равных по значимости и ее воздействию на будущее, не только страны. Нам с вами предстоит огромный, большой, серьезный, ответственный труд, — сказала она.

В ближайшее время ЦИК начнет пропаганду, сообщающую широким кругам об истории избирательного процесса в России.

Ранее Памфилова заявляла, что дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ будет применяться только в тех регионах, у которых имеется необходимый опыт. По ее словам, такая процедура волеизъявления граждан возможна не более чем в 30 субъектах РФ.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о его участии в выборах главы государства будет приниматься после назначения парламентом даты голосования. Предыдущие два срока Путина с 2012 по 2024 годы были «обнулены» на голосовании по поправкам в Конституцию, поэтому он снова сможет избираться на должность президента.