Ушаков рассказал о парадоксе мирного плана Китая по Украине Ушаков: мирный план Китая по Украине вызывает раздражение у Запада и уважение у России

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Юрий Ушаков

Китайский план по урегулированию конфликта на Украине вызывает одновременно раздражение у Запада и уважение у России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», главы России и КНР, Владимир Путин и Си Цзиньпин, обсуждали эту инициативу на неформальной встрече 20 марта в Москве. Он уточнил, что диалог прошел в конструктивном ключе, и обе стороны остались довольны.

У Запада китайский мирный план по Украине вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение. <...> Беседа была полезна для обеих сторон, — сказал помощник Путина.

24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Всего в него вошло 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта в регионе не могут считаться полноценным планом действий, так как они больше походят на размышления Пекина по данному поводу. При этом сам факт начала обсуждения ситуации на Украине Китаем политик назвал положительным моментом.