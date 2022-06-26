«Уничтожить американскую химеру»: Кадыров о целях спецоперации

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что одной из целей спецоперации является «уничтожение американской химеры» на Украине. В своей записи Кадыров цитирует бывшего американского сенатора Ричарда Блэка. Сенатор ранее утверждал, что Киев не принимает самостоятельных решений без «отмашки Вашингтона», а также что администрация Байдена «готова вести войну против России до последнего украинца».

В очередной раз убеждаюсь, что президент России Владимир Путин принял единственно верное решение, распорядившись уничтожить американскую химеру в самом ее зародыше на Украине. Иначе наша страна рисковала бы превратиться в колонию США со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, — написал Кадыров.

25 июня Кадыров заявил, что с территории предприятия «Азот» вышли все мирные жители. Он отметил, что под контроль ЛНР и ВС России в Северодонецке помимо завода перешли промышленная зона, жилой сектор, городской аэропорт, а также селение Боровское.

По его словам, в ближайшее время союзные силы ЛНР и России примутся «за освобождение от нацистской своры» Лисичанска.