Украинские ВВС лишились истребителя в Днепропетровской области Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе города Павлоград Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным представителей ведомства, войска ПВО также успешно перехватили семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву иностранными партнерами.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что за прошедшие сутки было уничтожено 30 беспилотников ВСУ в районах Сватово и Коломыйчихи в ЛНР, Васильевки, Белгоровки и Кирилловки в ДНР, а также в районе Романовского в Запорожской области и Токаревки в Харьковской области. Всего с момента начала СВО было уничтожено 535 самолетов ВВС Украины, 254 вертолета и 8934 беспилотника. Также противник потерял 441 зенитный ракетный комплекс.

Как сообщалось ранее, российским вооруженным силам удалось продвинуться на 600 метров в районе населенного пункта Пятихатки. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в ходе боев подразделения ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ.