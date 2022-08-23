«Угрозы от карликов»: СФ о желании Прибалтики и Польши не пускать россиян Сенатор Джабаров: Европа не поддержит желание Прибалтики и Польши запретить въезд россиянам

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Идущие от «европейских карликов» визовые угрозы абсолютно не волнуют «большую» Европу, а подавляющее большинство стран Евросоюза не хочет отказываться от российских туристов, заявил NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его мнению, России пока никак не стоит реагировать на подобное предложение, так как «для такой великой страны это несерьезно». Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил введение частичного запрета на въезд в страну туристов из РФ без одобрения ЕС. Политик указал, что это решение также поддерживают Латвия, Эстония, Польша и Финляндия.

Я думаю, эти визовые угрозы, которые сейчас идут от европейских карликов, особо никого не трогают, потому что «большая» Европа их не поддержит. Они уже не знают, как нас опустить. Я думаю, по мере поступления проблемы уже будем решать, как отвечать. Заранее отвечать угрозой на угрозу для такой великой страны это несерьезно, — отметил Джабаров.

Ландсбергис ранее днем объяснил, что страны ЕС ищут правильный подход по вопросу ограничения выдачи виз россиянам. Если ЕС не согласится ввести общий запрет, литовские официальные лица рассмотрят предложение сделать это на региональном уровне, пообещалминистр иностранных дел.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что, помимо уже принятых мер, власти республики замедляют процедуру выдачи туристических виз гражданам России. По ее словам, «поток туристов является проблемой, которую необходимо решать». 16 августа правительство Финляндии утвердило предложение МИД страны о сокращении наполовину числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, ведомство определяет временные квоты для подачи заявок на получение въездных документов. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.