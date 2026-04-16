В соседней с Россией стране приняли решение по ядерному оружию Финляндия отказалась размещать ядерное оружие в мирное время

Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный доклад по внешней политике и безопасности. Документ уточняет текущие подходы страны к вопросам обороны.

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, — сказано в документе.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия начала милитаризацию ускоренными темпами. По его словам, при этом правительство страны игнорирует экономические проблемы. На сегодняшний день наиболее серьезным вызовом для безопасности России является масштабная радиоэлектронная и воздушная разведывательная деятельность НАТО с территории Финляндии, указал дипломат. Так, в частности, к ней относятся полеты БПЛА и самолетов-разведчиков вдоль российских границ, пояснил он.

До этого стало известно, что Финляндия готовится к запуску подземного хранилища под названием Onkalo для отработанного ядерного топлива. По информации СМИ, подобного комплекса в мире пока не существует. Создание такого объекта стало возможным благодаря инвестициям финских энергетических компаний. Проект стартовал еще в 2004 году и обошелся в €1 млрд.