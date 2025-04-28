Учителям сократили количество уроков в день Глава Минпросвещения РФ: учителя должны проводить не более шести уроков в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения России выпустило приказ о максимальной нагрузке на педагогов, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания Совета законодателей РФ, которое транслировалось в Telegram-канале Совфеда. По словам министра, учителя, согласно документу, должны проводить не более пяти-шести уроков в день.

Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше, — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения также подчеркнул необходимость создания типовых регламентов работы школ. По его словам, на сегодняшний день ведомство направило в образовательные учреждения типовые штатные расписания, однако они носят рекомендательный характер, тогда как изменения должны быть на законодательном уровне.

Ранее в Минпросвещения РФ на Всероссийском совещании для региональных министров образования рассказали, что с 1 сентября в шести регионах России начнется эксперимент по введению в школах оценок за поведение. Речь идет о Чечне, Луганской Народной Республике и Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской областях.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что идея вернуть в школы оценки за поведение является разумной. По его словам, школа должна выполнять не только образовательную, но и воспитательную функцию.