В Госдуме поддержали идею вернуть в школы оценки за поведение Депутат Вассерман назвал разумной идею вернуть в школы оценки за поведение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Идея вернуть в школы оценки за поведение является разумной, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, школа должна выполнять не только образовательную, но и воспитательную функцию.

Лично я к идее оценки за поведение отношусь весьма положительно. У нас, к сожалению, в свое время из задач школы было исключено воспитание, и последствия этого оказались настолько плохи, что сейчас в общем-то уже никто не сомневается в том, что школа должна воспитывать, а не только учить. Да и понятие «обучение», кстати, серьезно уточняется. Сейчас, соответственно, оценки за поведение — дело, на мой взгляд, вполне разумное, очень полезное, — сказал Вассерман.

Он добавил, что главный вопрос заключается в способе оценки поведения. По его словам, на данный момент прорабатывается техническая сторона данной инициативы.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ученикам российских школ могут начать ставить оценки за поведение уже со следующего учебного года. По его словам, пока речь идет только о запуске проекта в пробном режиме. В настоящее время инициатива обсуждается министерством. Кравцов добавил, что ведомство не планирует откладывать данное решение слишком долго.