Названы регионы, где школьникам начнут ставить оценки за поведение Минпросвещения анонсировало введение оценок за поведение в школах ЛНР и Чечни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 сентября в шести регионах России начнется эксперимент по введению в школах оценок за поведение, сообщили в Минпросвещения РФ на Всероссийском совещании для региональных министров образования. Речь идет о Чечне, ЛНР и Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской областях, пишет ТАСС.

С 1 сентября 2025 года в Луганской Народной Республике, Республике Мордовия, Чеченской Республике, Новгородской, Ярославской, Тульской областях планируется введение оценки за поведение в пилотном режиме, — отметили в ведомстве.

Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что систему оценок за поведение с 1 января 2026 года введут во всех регионах. По его словам, необходимо тщательно проработать критерии и определить, кто будет ставить оценки, чтобы процесс был максимально точным. Результаты эксперимента будут обсуждаться как с педагогами, так и с родителями.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что идея вернуть в школы оценки за поведение является разумной. По его словам, школа должна выполнять не только образовательную, но и воспитательную функцию.

В Минсельхозе РФ до этого сообщили, что в российских школах внедрят новый профиль обучения — агротехнический. Профильные классы появятся в учебных заведениях с 1 сентября 2025 года.