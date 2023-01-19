Twitch грозит суд из-за распространения запрещенного контента об СВО Роскомнадзор выписал Twitch протокол за фейки о спецоперации на Украине

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Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении видеостримингового сервиса Twitch («дочка» Amazon) за неудаление контента, содержащего недостоверную информацию о спецоперации на Украине. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Таганского суда Москвы, документ уже зарегистрирован и будет рассмотрен 31 января. Сервису грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

Суд 31 января рассмотрит административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc., обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в РФ контента), — сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как уточнили в суде, протокол составили за отказ Twitch удалить два видеоэфира, содержащих недостоверную информацию об СВО. Речь идет в том числе о стриме экс-адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo в России следует ограничить. По ее мнению, эти платформы становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. Она также отметила необходимость серьезного регулирования сферы видеоигр, вплоть до полного запрета самых жестоких.