«Твердо стоим на ногах»: в Кремле оценили состояние экономики России Песков заявил, что экономика России твердо стоит на ногах

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Экономика России твердо стоит на ногах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также отметил, что экономика страны перешла в фазу развития и это уже отражается на рейтинге президента РФ.

Экономика России твердо стоит на ногах и по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития, что отражается на рейтинге президента, — сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме, заявил, что цели гибридной войны, которую страны Запада ведут против России, — нанести ей поражение на поле боя и разрушить экономику. Тем самым Запад намерен превратить РФ в страну-изгоя, сказал министр. При этом он добавил, что попытки изолировать Россию провалились.

По словам Лаврова, Западу не удается изолировать Россию и недружественные страны вынуждены признать это. Министр подчеркнул, что утвержденный президентом Владимиром Путиным внешнеполитический курс на отстаивание национальных интересов и одновременно открытости России для широкого, равноправного, международного сотрудничества доказывает свою эффективность.