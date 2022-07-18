«Трудно переоценить»: Песков о наследии и личности Евтушенко Песков заявил, что личность и творчество Евтушенко трудно переоценить

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко был одним из выдающихся представителей отечественной культуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к нему в связи с 90-летием со дня рождения. По словам Пескова, которые приводит ТАСС, Евтушенко внес огромный вклад в развитие современной российской культуры.

Его трудно переоценить. Это один из выдающихся наших поэтов, представителей культуры, — сказал пресс-секретарь.

Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьев напомнил, что в 1963 и 2010 годах Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но не получил ее из-за политики. Он отметил, что творчество писателя полностью соответствовало требованиям советской эпохи и коммунистической идеологии, однако премию можно было получить исключительно за критику жизни и быта в СССР.

18 июля Евтушенко исполнилось бы 90 лет. Он скончался 1 апреля 2017-го в американском городе Талса, штат Оклахома, на 85-м году жизни.