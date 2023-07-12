Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся за гранью войны Медведев: Россия и НАТО находятся на грани войны, точнее — за гранью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия и НАТО находятся на грани войны, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в Twitter. По мнению политика, точнее будет сказать, что риски прямого вооруженного конфликта РФ с Североатлантическим блоком уже «за гранью».

Создан Совет НАТО — Украина. Напомним, что в 2002 году был создан Совет Россия — НАТО. Чем все закончилось, хорошо известно. Сейчас Альянс и наша страна находятся на грани (точнее, за гранью) войны. На этот раз все закончится иначе. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон, — предрек Медведев.

11 июля он назвал предсказуемостью высшего уровня решения, принятые членами Альянса по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, прежде всего, об увеличении военной помощи Украине. По словам политика, «окончательно сбрендивший» Запад не мог придумать ничего другого, кроме как предоставить Киеву еще больше ракет, поставить кассетные бомбы, также обнадежив Украину надеждами на самолеты.

Зампред Совбеза констатировал, что третья мировая война становится все ближе. При этом Медведев подчеркнул, что специальная военная операция должна продолжаться с теми же целями, которые были обозначены изначально, в том числе включающих закрепление внеблокового статуса за Украиной, напомнил он.