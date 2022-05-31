ТАСС: испытания ракеты «Циркон» с надводного носителя завершены в России

Фото MOD Russia/Global Look Press

Государственные испытания новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с надводного носителя завершены в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Речь идёт об испытательном пуске ракеты, выполненном 28 мая на максимальную дальность.

Пуск «Циркона» на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя, — приводит агентство слова собеседника, отмечая, что не располагает официальной информацией на этот счёт.

Стрельба ракетой «Циркон» была выполнена с фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Она производилась в Баренцевом море по морской мишени в Белом море дальностью около 1000 км. По данным военного ведомства, ракета поразила морскую мишень, полёт соответствовал заданным параметрам.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военных структурах сообщило, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по ВСУ новой тяжёлой огнемётной системой ТОС-2 «Тосочка». Ракетные комплексы применили на Харьковском направлении.