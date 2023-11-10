Российские бойцы схватили 11 морпехов ВСУ после их высадки на берегу Днепра Минобороны: российские военные взяли в плен 11 морпехов ВСУ

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, солдат 36-й бригады ВСУ пленили бойцы под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова. Его представят к государственной награде за успешное отражение атаки украинских военных.

Подразделением под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен, — говорится в сообщении.

Представители оборонного ведомства отметили, что за последнюю неделю командование Вооруженных сил Украины предприняло несколько попыток закрепиться на левом берегу Днепра. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Потери противника в данном районе составили до 505 человек.

Ранее российским гвардейцам из подразделений Южного военного округа удалось пленить четырех солдат ВСУ в районе населенного пункта Работино. На кадрах, опубликованных Министерством обороны РФ, видно, как военные сбрасывают на позиции противника ручные гранаты, прикрепленные к беспилотникам. В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинские солдаты сделали «единственно правильный выбор», сдавшись в плен.