СВР: Киев ведет переговоры о вывозе с Украины христианских ценностей

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Киев ведет переговоры о подключении Константинопольского патриархата к вывозу с Украины христианских ценностей из-за угрозы уничтожения, сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. По его словам, в вывозе могут быть задействованы в том числе и структуры ЮНЕСКО. По данным российской разведки, передислокацию святынь предполагается документировать как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих.

По расчетам украинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО, — считает Нарышкин.

Сообщается, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на «хранение» в храмах Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Киев договорился с ЮНЕСКО о передаче мощей русских святых в европейские страны. В том числе речь идет о мощах святого, ставшего прототипом былинного персонажа Ильи Муромца. Священнослужителей заверили, что церковную ценность отдадут на хранение и вернут в более спокойные времена, но в СВР уверены, что возвращать мощи не будут.