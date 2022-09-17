«Судьба страны вашей решена невозвратно»: как Финляндия стала частью России

Фото: Emanuel Thelning/wikimedia.org

17 сентября 1808 года русский император Александр I издал манифест о вхождении Финляндии в состав России. В это время еще шла Русско-шведская война, но российские власти были настолько уверены в своей силе, что не стали дожидаться заключения мирного договора. Шведы, подписав мир в Фридрихсгаме, были вынуждены согласиться с тем, что Финляндия стала русской. Об обстоятельствах и условиях этой истории — в материале NEWS.ru.

Цена союза с Францией — Финляндия

История русской Финляндии началась до ее вхождения в состав Российской империи. В 1806 году Пруссия и Россия образовали Четвертую коалицию против Наполеона. Однако пруссаки так жаждали оказаться первыми победителями французов, что не стали дожидаться подхода русской армии. Они считали себя наследниками Фридриха Великого, которые способны справиться с Наполеоном в одиночку. Но случилась ужасная катастрофа: в сражениях под Йеной и Ауэрштедтом прусская армия была полностью разгромлена. В течение всего пары недель королевство Пруссия перестало существовать, а Наполеон без боя вступил в Берлин.

Русская армия пыталась сопротивляться французам в одиночестве. Были выиграны битвы при Прейсиш-Эйлау, Гутштадтом, Гейльсбергом, но последнее генеральное сражение при Фридланде закончилось поражением, и с Францией пришлось подписать Тильзитский мир.

Наполеон был настолько поражен тем, как русские одни, без помощи союзников, воевали с его непобедимой армией и даже наносили французам тяжелые поражения, что условием мира было не унижение и ослабление России, а почетный союз с Францией, сопровождаемый множеством компенсаций. Среди них главной была гарантия, которую Наполеон дал императору Александру I: Франция благожелательно отнесется к присоединению к России Финляндии и Молдавии.

Фото: wikimedia.org Переправа наполеоновской армии через Неман

В тот момент Финляндия была владением Швеции, а эта страна занимала не слишком дружественную позицию по отношению к Франции. То есть Россия (на тот момент союзник Наполеона), забрав Финляндию, усиливалась сама и одновременно ослабляла потенциального врага Наполеона. Ну а земель Османской империи, частью которой была Молдавия, французам точно было совершенно не жалко.

Получив свободу действий, русская дипломатия стала искать законного повода к войне. Такой повод очень быстро нашелся. Причем предоставили его главные враги французов — англичане. В сентябре 1807 года британский флот, без объявления войны, подошел к столице Дании, Копенгагену и несколько дней обстреливал беззащитный город из множества тяжелых орудий.

Поводом для такой акции устрашения стал тот факт, что Дания присоединилась к возглавляемому Францией антибританскому альянсу, и ее надо было примерно наказать. В ходе бомбардировки погибли тысячи людей, столица сгорела в огне пожара, охватившего весь город. В Лондоне торжествовали — весь мир увидел британскую мощь.

Швеция вступает в союз с Британией

Но в мировой политике внезапное нападение на датчан имело строго противоположный эффект. Дания со времен царя Бориса Годунова считалась традиционным союзником России и всегда занимала очень дружественную к ней позицию.

Александр I предъявил Британии ультиматум, требуя вернуть захваченные англичанами датские военные корабли и принести извинения. В Лондоне ультиматум гордо отвергли. Но существовали договоры 1780 и 1800 годов, которые объявляли Россию, Швецию и Данию гарантами мира на Балтике. Услышав отказ британцев, Александр I потребовал от Швеции действовать в соответствии с взятыми на себя обязательствами и совместно с русскими военными кораблями закрыть Балтийское море для английских судов.

Шведское правительство, так и не простившее России поражения в Северной войне, потери Прибалтики и Карелии, а также неудачные войны XVIII века, категорически отказалось выполнять условия международных договоров. Король Густав IV в ответ потребовал, чтобы французы очистили Балтийские гавани и поспешно заключил союз с Англией, которая была смертельным врагом Наполеона, а теперь, после подписания Тильзитского мира, стала врагом России.

Фото: wikimedia.org Встреча Наполеона I и Александра I на Немане 25 июня 1807 года, Адольф Роэн

Вскоре из Стокгольма поступили сведения, что шведы вместе с англичанами готовятся начать новую военную экспедицию против Дании, чтобы отобрать у нее Норвегию. Лондон также заключил секретный договор, согласно которому обязался платить Швеции гигантскую субсидию в миллион фунтов стерлингов каждый месяц, если она будет воевать с Россией. Король Густав IV поклялся на Библии, что лучше падет с оружием в руках, чем уступит Наполеону и России.

Русско-шведская война

Это был уверенный курс на войну. И война не заставила ждать. В феврале 1808 года русская армия под командованием графа Федора Буксгевдена вошла на территорию Финляндии. Началась Русско-шведская война. Несмотря на несопоставимые «весовые категории» двух стран, шведы храбро сражались, к ним даже прибыла подмога от англичан.

Но героические действия русских войск переломили ход военных действий, которые приходилось вести в чрезвычайно сложных природных условиях Финляндии с ее болотами, озерами и реками. Последним доводом стал беспримерный в мировой истории пеший марш корпуса генерала Петра Багратиона из Финляндии к Стокгольму прямо по балтийскому льду. Багратион успешно захватил Аландские острова, а передовые отряды кавалерии храбрейшего командира русской армии генерала Якова Кульнева в марте 1809 года подошли к шведской столице.

В Швеции от таких обескураживающих новостей группа офицеров устроила государственный переворот, Густава IV заставили отречься от престола, а временное правительство Швеции объявило о готовности к миру на условиях России. 17 сентября 1809 года в городе Фридрихсгаме был подписан мирный договор, по условиям которого Финляндия на вечные времена становилась частью российской империи.

Также Швеция вошла в союз с Францией и обязалась поддержать Континентальную блокаду Великобритании со стороны европейских государств. Победа была полной и убедительной. Но перед Александром I стояла новая, ничуть не менее сложная задача. Завоевав Финляндию, ее надо было интегрировать в состав России, не вызвав конфликтов и недовольства местного населения.

Кстати, часто встречается утверждение, что шведы, проиграв в 1709 году под Полтавой, навсегда забыли про мечты о великой Балтийской империи и занялись решением своих внутренних проблем. На самом деле это совсем не так. На протяжении следующих ста лет Швеция несколько раз пыталась восстановить и даже расширить свои былые владения, затевала войны с Россией, Данией, Пруссией, но всякий раз была разбита. Потомки викингов успокоились только после того, как потеряли Финляндию. Именно тогда Швеция стала нейтральной страной, полностью отказавшись от участия в военных конфликтах.

Как присоединяли Финляндию

Говоря о Финляндии в составе России, необходимо вспомнить, что в начале XIX века в мировой политике господствовал принцип, восходящий еще к Средним векам: простые люди должны быть лояльны не своей стране, а своему монарху. Поэтому от России требовалось сохранить те порядки, законы и привилегии, которыми пользовалась Финляндия в составе Королевства Швеции. Именно это и стало смыслом первых мероприятий, проведенных еще до завершения военных действий. Россия была настолько уверена в своей победе, что едва начались военные действия, как Александр I принял титул великого князя Финляндского, а уже 17 июня 1808 года издал Манифест, в котором говорилось:

Фото: etoretro.ru

В чреде народов, Скипетру Российскому подвластных и единую Империю составляющих, обыватели новоприсоединенной Финляндии с сего времени восприняли навсегда свое место. <...> Обыватели Финляндии! <...> Под сенью престола Нашего покоятся многочисленные народы, судьбы их равно сердцу Нашему драгоценны; вступив в состав Империи Нашей, вы приобрели тем самым равные права с ними. Под сильным щитом России, земледелие ваше, торговля, промыслы, все источники народного богатства и благосостояния воспримут новую жизнь и расширение. Оружие Наше оградит пределы ваши от всякого к вам прикосновения и отразит все покушения врагов, если бы когда-либо возмутить спокойствие ваше они дерзнули. <...> Судьба страны вашей решена невозвратно. Всякое разглашение о восстановлении шведского над вами владычества было бы тщетным заблуждением.

Манифест нашел самый теплый отклик в сердцах финнов. Они давно были недовольны тем, что шведы рассматривали Финляндию как неисчерпаемый источник налогов и пушечного мяса для своей армии. Финны стали изъявлять готовность договариваться с русскими, для чего в феврале 1809 года решили созвать Финский сейм в городе Борго.

Сейм, а это было сословно-представительное учреждение, существовавшее со времен Средневековья, начал работу 22 марта 1809 года. Хотя война еще не закончилась, всем в Финляндии было ясно, что Россия больше никогда не уйдет. Решительно против выступало лишь шведское меньшинство.

Сейм в Борго

Торжественное заседание сейма открыл лично император Александр I. Он сделал очень важное заявление: Россия признавала и сохраняла все политические и экономические учреждения, что были в Финляндии. Но самое важное — Финляндия впервые в истории обретала национальную свободу, избавлялась от шведского угнетения, и входила в Российскую империю как страна, населенная и управляемая полноправным финским народом. Финляндия сохранила собственную налоговую систему, но денежной единицей стал русский рубль.

Фото: rgo.ru

В Финляндии имелось собственное правительство, действовали собственные законы, но некоторые наиболее важные правила, принятые в Российской империи, распространялись и на великое княжество. В качестве верховного органа, управляющего Финляндией, был создан сенат. Сенаторами, по назначению императором, становились только подданные великого княжества. Так отмечали тех чиновников и военных, кто отличился особыми заслугами перед Россией и Финляндией.

Такая система договорных отношений называется династическая уния — Финляндия входила в Российскую империю не в качестве рядовой провинции, а на основании того, что ее правителем был русским император. Это позволило провести интеграцию Финляндии очень мягко и спокойно — недовольных не было.

При русских финны зажили куда богаче, чем при шведах, да и тяжелый «налог кровью» в шведскую армию они немедленно перестали платить. Русскую власть в великом княжестве представлял генерал-губернатор, который возглавлял правительство, председательствовал в сенате и командовал всеми войсками, расквартированными на территории Финляндии. Такой административный контроль служил надежной мерой, отрезвляющей тех, кто мог задуматься об отделении от России.

Очень интересно была устроена система военной службы в великом княжестве. После подписания мира со Швецией все финские полки на шведской службе были расформированы, а их солдаты вернулись по домам. По соглашению с сеймом Финляндия не выставляла рекрутов в русскую армию, а вместо этого платила дополнительный налог.

Безопасность великого княжества обеспечивалась императорской армией. При этом финские части могли создаваться из добровольцев (что произошло в войну 1812 года). А в 1818 году был сформирован Финский стрелковый (учебный) батальон, который при Николае I стал частью лейб-гвардии и считался «финской гвардией». Финское дворянство охотно служило в русской армии, как, например, барон карл Густав Маннергейм, который служил в кавалергардах, а в 1918 году стал главой независимой Финляндии.

Специально для церемонии из Санкт-Петербурга привезли золоченый трон Павла I, который стал троном великого княжества Финляндского. А вот отдельной коронации для Финляндии никогда не проводилось: считалось, что принимая российскую корону, российский монарх одновременно становится правителем всех государств, что находятся в унии с Россией.

Финский трон стал важнейшим символом русской власти в Финляндии. Это пустующее кресло стояло на заседаниях всех сеймов, как бы символизируя незримое присутствие русского императора. Только после провозглашения независимости Финляндии в 1917 году русский трон отправили в музей.

С Россией навсегда

После оглашения решений, принятых сеймом в Борго, русский император Александр I стал необыкновенно популярен в Финляндии. Его называли спасителем и отцом финского народа. Как писал современный финский историк Осмо Юссила, в великом княжестве сложился своеобразный культ императора, которому удалось покорить сердца финнов.

Фото: vk.com Памятник в финском городе Турку, установленный в честь 200-летия исторической встречи Александра I и Карла XIV Юхана в августе 1812 г.

В результате присоединение Финляндии к Российской империи явилось скорее добровольным актом, чем принудительным, оно основывалось на признании растущей мощи Российской империи и надеждах на широкую автономию, которые оправдались на практике, — отмечала российская ученая Наталия Антошина.

Российский император, также носивший титул Великого князя Финляндского, предоставил своим новым подданным куда большую свободу, чем шведские короли. Когда Финляндия была шведской провинцией, у нее не было собственного парламента, финский язык не признавался в качестве государственного, функции которого выполнял шведский. Именно российские императоры способствовали развитию финского языка, финской культуры уравниванию в правах финского языка со шведским.

За это правители России до сих пор почитаются в Финляндии, Александру I установлены памятники в городе Борго (Поорво), где он объявил о присоединении великого княжества к России, и в городе Турку. Императору Александру II был сооружен величественный памятник в Хельсинки, где русский император стоит в окружении аллегорических фигур «закона», «мира», «просвещения» и «труда». Финны с теплотой вспоминают Александра II как царя-просветителя, сторонника либеральных реформ, правителя при котором начали регулярно созывать парламент.

Расцвет Финляндии

Михаил Сперанский, реформатор и ближайший сподвижник Александра I, рассматривал Финляндию как своеобразный «полигон», на котором конституционная система управления должна быть опробована, чтобы затем быть принятой и в России. Результаты удовлетворили русского монарха, но тут Сперанский пал под ударами врагов из консервативной партии.

Вскоре началась Отечественная война 1812 года, затем заграничные походы, взятие Парижа, присоединение Польши, активное участие России в послевоенном устройстве мира, и о конституции пришлось на время забыть. Окончательное решение «повременить», было принято после того, как император узнал о целой сети заговорщиков, что опутала всю Российскую империю.

В 1817 году, чтобы уменьшить шведское влияние в Финляндии (а там столетиями правили шведы, и чтобы стать частью элиты финн должен был принять шведский язык и культуру), столица великого княжества была перенесена из населенного преимущественно шведами города Або в финский Гельсингфорс (Хельсинки). Хотя шведы имели полное право возвращаться на историческую родину, почти все шведские семьи остались в Финляндии — видимо, не слишком опасались русской власти.

Перенос столицы сыграл огромную роль в росте национальной финской культуры. XIX век стал эпохой «финского возрождения» — врач, языковед и этнограф Леннрот, именно тогда собрал по отдаленным карельским деревням текст поэтического эпоса «Калевала», ставшего частью финской национальной идентичности. Тогда же творили известный философ и писатель Йохан Снельман, поэты Йохан Рунеберг и Йако Ютени и другие деятели культуры, произведения которых по сей день изучаются в финских школах.