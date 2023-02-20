Суд в Петербурге вынес первый штраф по новому закону об иностранных агентах Адвоката Павлова оштрафовали на 30 тысяч рублей по иноагентскому закону

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Иван Павлов

Фрунзенский суд Петербурга вынес первый штраф по обновленному закону об иностранных агентах в отношении адвоката Ивана Павлова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Об этом в своем Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Передрука. Павлова оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в Telegram-канале.

Адвокат Иван Павлов признан виновным в неисполнении обязанности по маркировке постов в своем телеграм-канале. Фрунзенский суд Петербурга назначил ему штраф 30 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП, — написал Чиков.

Это уже пятое дело против Павлова, связанное со статусом иноагента. Также в отношении него ведется уголовное разбирательство о разглашении данных следствия из дела журналиста Ивана Сафронова о госизмене.

Сам Павлов сейчас находится не в России и объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что адвокат Михаил Беньяш (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был признан иностранным агентом за финансирование от фонда «Сфера» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и от организации «Апология» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Среди дел, которые Беньяш вел за эти гонорары, есть жалоба на отказ возбудить уголовное дело «в отношении некоего гражданина Кадырова Р. А.». В этом деле он представлял заявителей Орлова и Черкасова.