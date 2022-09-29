Стрелков: Киев не пойдет на переговоры, пока полностью не разгромят ВСУ Экс-министр обороны ДНР Стрелков: до разгрома ВСУ Киев ни на какие переговоры не пойдет

Фото: Министерства обороны Украины

Киев не пойдет на переговоры, пока полностью не разгромят ВСУ, заявил бывший министр обороны ДНР и лидер объединения «Содружество ветеранов ополчения Донбасса» Игорь Стрелков. В беседе с «360» он отметил, что после признания Россией референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской области и Запорожья, специальная военная операция не закончится — Москва может выставить Киеву условия для переговоров, а именно потребовать вывести свои войска с освобожденных территорий. Однако, по его словам, с вероятностью в 99% Украина либо вообще откажется от переговоров, либо сразу отвергнет это предложение.

В любом случае, до военного разгрома Вооруженных сил Украины, именно полного разгрома, Киев ни на какие переговоры не пойдет. И боевые действия продолжатся, — сообщил Стрелков.

По его словам, украинские силовики могут предпринять попытку наступлений с целью захвата части территорий, на которых сейчас расположены российские войска, находящиеся за линией фронта.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее прилетел в Москву для завершения процедуры по вхождению ЛНР в состав России. Накануне в столицу уже приехали глава ДНР Денис Пушилин, председатель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. По их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.