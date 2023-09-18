Стало известно, удалось ли журналистам из РФ получить доступ на ГА ООН МИД РФ: сопровождающие Лаврова на ГА ООН журналисты получили визы

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Все российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессию Генассамблеи ООН, получили свои визы, сообщили РИА Новости в МИД. Мероприятие начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В состав российской делегации, помимо Лаврова, войдут его заместитель Сергей Вершинин, постпред при ООН Василий Небензя и ряд других высокопоставленных лиц.

Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на Генассамблею, получили визы, — сообщили в министерстве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что США обязаны выдать визы членам российской делегации и журналистам. Москва вела с Вашингтоном очень плотный диалог на эту тему, отметил он. При этом Россия была готова к любому развитию событий.

До этого Небензя заявил, что Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Ожидается, что на него также будет приглашен президент Владимир Зеленский. По словам дипломата, заседание может стать «очередным шоу с нулевым выхлопом» с украинским лидером в главной роли.

Россия принимала участие во всех предыдущих заседаниях ООН по соответствующей теме. Отмечается, что президент страны Владимир Путин на грядущее мероприятие не приедет.