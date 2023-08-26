МИД России оценил, дадут ли США визы на Генассамблею ООН МИД России: выдача виз США на ГА ООН не должна сорваться

Фото: МИД РФ

Сергей Рябков

Соединенные Штаты Америки должны выдать визы членам российской делегации и журналистам для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва ведет плотный диалог с Вашингтоном по этому вопросу и признаков срыва нет. При этом подчеркнул, что Россия будет готова к любому развитию событий.

Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу. Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы. Я думаю, что когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся той информацией, которая будет на тот момент. Я подтверждаю то, что говорилось и раньше — плотная работа с американцами по этим вопросам ведется. Не только здесь в Москве, но и по линии нашего посольства в Вашингтоне, — сказал замглавы МИД России.

Он призвал власти США выполнить свои обязательства как страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН, и выдать визы журналистам и членам российской делегации.

Генассамблея ООН будет проходить в Нью-Йорке в сентябре. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятии, о чем сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российский лидер выступал на Генассамблеях ООН в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах. В последующие годы делегации возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Путин уже утвердил состав делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Согласно распоряжению, ее возглавит Лавров. В состав также вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.