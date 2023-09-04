Стало известно, поднималась ли Путиным и Эрдоганом тема передачи азовцев Песков: тема передачи азовцев Киеву в беседе Путина и Эрдогана не поднималась

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали тему передачи командиров батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что эта тема очень чувствительная.

Тема предачи «азовцев» на переговорах [Путина и Эрдогана] не поднималась. Она очень чувствительная, — сказал Песков

Национальная гвардия Украины ранее сообщила о возвращении бойцов полка «Азов» на линию фронта. Полковник Микола Уршалович рассказал на брифинге, что «азовцы» начали участвовать в боях в районе Серебрянского лесничества (ЛНР). По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, подразделение заметили также в окрестностях Артемовска и Купянска.

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил о возвращении на фронт выданных Турцией командиров полка «Азов». Что будет с этими бойцами, если они повторно попадут в плен, — в материале NEWS.ru.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев», попадающих в плен. Он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь.