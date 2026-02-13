Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Дмитриев возглавляет российскую часть рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам.

По данным источника, Дмитриев сосредоточен на восстановлении отношений двух стран и не будет участвовать в трехсторонних переговорах с Украиной. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что рабочая группа занимается вопросами возможного торгово-экономического взаимодействия.