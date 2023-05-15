Стало известно о новых льготах для отечественных IT-компаний Мишустин: правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит

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Правительство России планирует расширить возможности для IT-компаний получить кредит на льготных основаниях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что согласно новым мерам льготные заемы смогут брать аккредитованные компании, которые до этого не пользовались налоговыми преференциями IT-компаний.

Продолжаем поддерживать наших разработчиков софта. Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательны, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что средства можно будет направлять на стимулирующие выплаты сотрудникам, а также ими можно будет возмещать расходы из прошлого. По мнению российского премьера, эти меры позволят разработчикам в IT-отрасли выпускать качественные и современные продукты на отечественный рынок.

Ранее в Госдуме предложили распространить нулевую ставку налога на прибыль на организации, которые работают в сфере информационной безопасности и защиты критической информационной инфраструктуры. Автор инициативы депутат Антон Немкин пояснил, что такая мера поддержит важные для страны направления IT-индустрии и поможет ее равномерному развитию. По его словам, на данный момент законопроект находится на рассмотрении в Минцифры и Минэкономразвития.