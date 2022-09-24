Стала известна дата нового обращения Путина РИА Новости: президент может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В российском парламенте не исключил, что президент страны Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября, передает РИА Новости. До этого в Кремля не называли точную дату выступления.

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, — сообщил источник агентства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Президент России выступит с посланием Федеральному собранию до конца года, однако точных сроков пока нет. Он добавил, что пройдет и прямая линия с российским лидером, даты которой также предстоит определить.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.