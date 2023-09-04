Стало известно, как Путин проголосует на выборах Песков заявил, что Путин проголосует на выборах в электронном виде

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в едином дне голосования в электронном виде, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства счел этот вариант наиболее вероятным, передает ТАСС.

С большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз президент выберет именно такой способ голосования, — сказал Песков.

Он добавил, что Путин ранее уже несколько раз голосовал электронно и сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ, особенно для занятых людей.

Ранее стало известно, что график президента России на этой неделе ожидается насыщенным, в частности, он примет участие в едином дне голосования 10 сентября.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе избирательной кампании 2023 года дистанционное электронное голосование могут применить в 20–25 регионах России.

В то же время в Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики — это сельские жители.