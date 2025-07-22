Стало известно, что обсуждали постпред России в Вене и гендиректор МАГАТЭ Постпред РФ Ульянов сообщил, что обсудил Украину и Иран с главой МАГАТЭ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале сообщил, что провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. По его словам, они обсудили вопросы, связанные с украинской и иранской проблемами.

Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с Украиной и Ираном, — написал Ульянов.

Ранее МИД РФ сообщил: Москва и Тегеран сошлись во мнении, что урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана должно происходить исключительно в рамках дипломатии. Важность этого вопроса подчеркнули российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Аббас Аракчи по итогам двусторонней встречи на полях заседания СМИД ШОС в Китае.

До этого Аракчи отмечал, что Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, оно никогда не прекращалось целиком. При этом дипломат указал, что в дальнейшем работа с МАГАТЭ будет проходить в ином формате.