Совфед одобрил закон Путина о единоличном владении Азовским морем Совфед поддержал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания 7 июня одобрил закон о денонсации договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, передает ТАСС. Украина вышла из договора еще 25 марта, депутаты Госдумы проголосовали за принятие соответствующего законопроекта 1 июня сразу в трех чтениях. Инициатором закона стал президент России Владимир Путин.

В сопроводительных документах к закону сказано, что с присоединением к России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей берега упомянутых моря и пролива перешли в полное владение Россией. Этим объясняется необходимость прекращения договора.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что денонсация договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива связана с тем, что море стало внутрироссийским. По его словам, информации о возможной денонсации других соглашения с Украиной пока нет.

Соглашение, подписанное Киевом и Москвой в 2003 году, предусматривало свободное перемещение кораблей под флагами Украины и России. В том числе оно предусматривало совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды.