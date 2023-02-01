Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций депутатов

Совет Федерации одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде с 1 марта 2023 года, передает РИА Новости. Согласно закону, данные будут публиковаться без персональной информации парламентариев.

В новых правилах содержатся поправки о непредоставлении деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе. Также в законе прописано, что в случае отсутствия регионального или муниципального депутата без уважительных причин на заседаниях заксобрания более шести месяцев подряд его могут лишить полномочий.

Отдельно в законе устанавливается, что председатель законодательного органа субъекта РФ может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.

23 января «Ведомости» сообщали, что с 1 марта декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не будут публиковаться в открытом доступе. Информацию об этом подтвердил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.

Сообщалось, что до апреля парламентарии обязаны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей. В частности, речь идет о несовершеннолетних детях. Сведения подаются в специальные комиссии. Помимо прочего, они проверяют соблюдение запретов, действующих в отношении парламентариев.