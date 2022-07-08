Совфед одобрил проведение ВС РФ контртеррористических операций за рубежом Совфед одобрил закон о проведении ВС РФ, другими войсками и органами контртеррористических операций за рубежом

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Совет Федерации одобрил закон о проведении Вооруженными силами РФ, другими войсками и органами контртеррористических операций за рубежом, пишет ТАСС. Для обеспечения таких операций правительство сможет принять решение о введении специальных мер в сфере экономики.

Закон позволяет госзаказчикам — Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ — увеличивать или сокращать объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов. При этом допускается изменение цены контракта с учетом законодательства и в пределах показателей гособоронзаказа.

Кроме того, в случае введения спецмер юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе будут отказываться от заключения договоров и госконтрактов для проведения контртеррористических и иных операций за рубежом.

Кроме того, сенаторы одобрили сопутствующий закон, которым вносятся поправки в Трудовой кодекс РФ. Отмечается, что при введении спецмер в сфере экономики кабмин сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, включая порядок и условия привлечения к сверхурочной работе.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания в Госдуме настоял на мобилизации всех ресурсов и сил России, чтобы выполнить все задачи на Украине. Он подчеркнул, что поставит этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.