Совфед одобрил предоставление статуса ветерана гражданским участникам СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий предоставление статуса ветерана гражданским участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Его действие распространяется на гражданский персонал ВС России, медиков, а также военных корреспондентов, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, гражданское лицо сможет получить статус ветерана по возвращении из командировки. Ее срок никак не регламентируется, поэтому достаточно будет одного дня. Одно из основных условий — командировка должна быть оформлена официально.

Получившие статус ветерана граждане смогут пользоваться всеми соответствующими мерами социальной поддержки, в том числе налоговыми льготами.

Госдума приняла закон о наделении гражданских лиц статусом ветерана боевых действий 5 июля. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отмечал, что согласно действующему законодательству получение гражданами такого статуса возможно только при наличии ранения или государственных наград, связанных с выполнением боевых задач.