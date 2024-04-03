Составлен список фигурантов дела о теракте в «Крокусе», не признавших вину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Кто попал в список фигурантов по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити», кто из них признал свою вину и кто нет?

Сколько сейчас фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити»

На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что задержаны 11 фигурантов, в том числе 4 предполагаемых непосредственных исполнителя.

Как сообщили в силовых структурах, исполнители были задержаны ночью 23 марта по пути к границе Украины. В тот же день суд принял решение об их аресте. В их числе:

Далерджон Мирзоев, 32-летний уроженец Таджикистана. У него была временная регистрация на территории России, которую он оформил в Новосибирске, однако срок ее действия уже истек.

Рачабализода Саидакрами, 1994 года рождения. Обвиняемый оказался безработным с неоконченным высшим образованием. Во время суда он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России.

Шамсидин Фаридуни, предполагаемый лидер террористической ячейки, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. Он был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в подмосковном Красногорске, где был совершен теракт.

Мухаммадсобир Файзов родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Ранее он работал в барбершопе в Иваново и был зарегистрирован в том же городе.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

По данным Mash, предполагаемых террористов защищают бесплатные государственные адвокаты — все частные защитники отказались от ведения дел.

25 марта было объявлено об аресте трех новых фигурантов, которые, как предполагается, не принимали непосредственного участия в нападении, но помогали террористам. Задержаны оказались члены одной семьи:

Диловар Исломов, который был последним владельцем автомобиля Renault, на котором нападавшие приехали к «Крокусу» и уехали с места преступления.

Аминчон Исломов, его брат. По версии следствия, Шамсидин вовлек Аминчона и Диловара Исломовых в подготовку теракта в начале марта 2024 года.

Исроил Исломов, отец двух братьев, который, по версии следствия, знал о подготовке теракта.

26 марта был задержан и по решению суда арестован Алишер Касимов, который сдал одному из исполнителей преступления квартиру в подмосковном Путилково. Его отправили в СИЗО до 22 мая.

29 марта по решению суда был арестован девятый фигурант Лутфуллои Назримада. По данным СМИ, подозреваемому 24 года, он родом из села Догистон, Таджикистан. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново на улице Монтажной. Отмечается, что он не работал (ранее трудился на стройке), не женат, детей нет, судим также не был. По версии следствия, он участвовал в финансировании теракта.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Якубджони Юсуфзода, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

1 апреля попал под арест Якубджони Юсуфзода, десятый фигурант. Он также является гражданином Таджикистана, женат и имеет троих детей и до задержания он трудился на стройке разнорабочим, работал там неофициально, а на вопрос о временной регистрации в России он ответил, что не помнит адреса. 25 марта Якубджони Юсуфзода увидел патрульную машину и решил бежать. Сотрудники полиции требовали остановиться, но Якубджони не слушал их и пытался скрыться, а при задержании оказывал активное сопротивление. На следующий день суд арестовал его на 12 суток. Следователи полагают, что Юсуфзода перечислил деньги со своей банковской карты соучастнику за несколько дней до теракта. Предполагается, что деньги предназначались для обеспечения проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Таким образом, сроком на 1 апреля были установлены и арестованы 10 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Остается неясным, где еще 7 задержанных из 11, о которых говорил 23 марта Владимир Путин.

Кто из фигурантов по делу о теракте признал вину

Четверо исполнителей теракта — Мирзоев, Саидакрами, Муродали и Шамсидин — признали свою вину в Басманном суде в полном объеме в ходе заседаний 24 и 25 марта.

Девятый фигурант, Лутфоллои Наримзада, свою вину признал частично, сообщил Telegram-каналу Baza его адвокат. Другие подробности не разглашались.

Признал ли свою вину Якубджони Юсуфзода, не сообщается.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Кто из фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити» не признал вину

Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити» не признали свою вину и обжаловали арест.

28 марта свой арест обжаловали Касимов, а также Исроил и Аминчон Исломовы — они настаивают, что не знали о подготовке теракта и никак в ней не участвовали. После рассмотрения жалоб Басманный суд вынес решение оставить их под стражей.

3 апреля арест обжаловал второй из братьев Исломовых, Диловар. Он настаивает, что продавал машину предполагаемым террористам, ничего не зная об их планах, и никак не принимал участия в подготовке терактов.

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