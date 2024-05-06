Sohu: перед визитом в Китай Путин подкинул США неприятный сюрприз Sohu: перед визитом в Китай Путин застиг США врасплох ракетоносцами у Аляски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95МС

Появление стратегических ракетоносцев Ту-95МС в небе над нейтральными водами Берингова моря застало врасплох США, сообщило издание Sohu. Американская сторона также подняла свою авиацию в воздух.

События у берегов Аляски произошли на фоне запланированной на май поездки российского лидера в КНР и принятия в США закона, который позволяет конфисковать активы России за рубежом. Китайские журналисты считают, что ракетоносцы застали американских военных врасплох и Москва дала понять Вашингтону, что он не всесилен.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России у западных берегов Аляски, над нейтральными водами Берингова моря. Патрулирование военных продлилось более 11 часов.

В Минобороны уточнили, что военные летчики ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Они выполняют патрулирование в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном ведомстве.