Появились кадры патрулирования российских ракетоносцев у берегов Аляски Минобороны показало полет ракетоносцев Ту-95МС у западных берегов Аляски

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России у западных берегов Аляски, над нейтральными водами Берингова моря. Патрулирование военных составило более 11 часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. <...> Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ, — сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что военные ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Они выполняют патрулирование в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны России получило первую в этом году партию истребителей Су-35С от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Все военные самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний, которые организовали в различных рабочих режимах. Они уже совершили перелет к местам несения службы.