«Собираются обманывать граждан»: Захарова о противостоянии России и НАТО Захарова: противостояние с НАТО идет по нарастающей

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противостояние России и НАТО идет по нарастающей. При этом Запад обманывает своих граждан, так как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Кого НАТО собирается дальше обманывать? Своих граждан? Граждане стран НАТО должны знать — их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной и это противостояние идет по нарастающей, — заявила Захарова.

Она также призвала страны НАТО объяснить, какую роль они играют в украинском кризисе, поддерживая Киев.

Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе, на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь? <…> Требуется самоидентификация, если вы не сторона конфликта, — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что послу ФРГ в России следует прояснить позицию Министерства иностранных дел Германии о статусе страны в конфликте на Украине. Так она отреагировала на ситуацию с главой немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок, упомянувшей о том, что Германия «находится в состоянии войны с Россией».