«Служат беззаветно»: сенатор осудил засилье американской символики в Киеве Сенатор Цеков назвал показателем ничтожности переходы в виде флага США в Киеве

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пешеходные переходы в Киеве в цветах флага США являются показателем ничтожности и никчемности украинской политической верхушки, сообщил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он подчеркнул, что власти страны служат не народу, а Вашингтону.

Они думают не о том, как служить народу Украины, а как служить США. Это их очень характеризует. Я бы не сказал, что служат народу США, но верхушке служат беззаветно. И служили американцам не только последние два года, не только после 2014 года, а все годы независимости, которую мы им подарили. Россия Украине подарила независимость. Служба США привела к уничтожению республики, которая была № 1 в составе СССР, к полнейшей никчемности, — сказал сенатор.

Пешеходные переходы на некоторых улицах Киева ранее перекрасили в цвета флага США. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как на тротуаре нарисована «зебра» с красными и белыми полосками. При этом угол «зебры» стилизован под синий прямоугольник со звездами, имитируя американский флаг.

Отмечалось, что такие пешеходные переходы встречаются не на всех улицах украинской столицы. По словам горожан, их можно встретить на улице Михаила Коцюбинского, а также на Оболони, расположенной на севере Киева. По мнению некоторых пользователей, такая расцветка «зебры» может оскорбить жителей США, так как киевляне будут топтать важный государственный символ одного из ключевых союзников Украины.