Слуцкий: заявка Украины в НАТО — это приглашение к военному конфликту с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Заявку Украины на вступление в НАТО можно расценивать как приглашение Альянса участвовать в прямом военном столкновении с Россией, заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. По его словам, в случае успешного принятия Украины в НАТО, начнется открытое противостояние ядерных держав, передает ТАСС.

Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам, — считает Слуцкий.

Также он утверждает, что если Киев хочет избавиться от кровавых жертв в своей стране, то военные должны сложить оружие, а власти — вернуться за стол переговоров с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявление на вступление в Североатлантический Альянс НАТО в ускоренном порядке 30 сентября. Он отметил, что фактически Украина давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

Также Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких мирных переговоров с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что если власть в России сменится, то он готов вести диалог с государством.