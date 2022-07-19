Слуцкий отказался менять название ЛДПР

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Партия ЛДПР не будет переименована, сообщил ее новый лидер Леонид Слуцкий в ходе конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Он отметил, что историческое название политической силы менять никто не планирует.

ЛДПР не будет переименована, это ее историческое название, которое ей дал ее основатель Владимир Жириновский, — сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР 27 мая. После избрания Слуцкий зaявил, что стратегия ЛДПР останется прежней, но будет модифицирована. По его cловам, будут решаться задачи, «которые стоят на земле», в cторону укрепления социальной политики партии.