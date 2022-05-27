ЛДПР выбрала нового лидера партии Новым главой ЛДПР избран депутат Госдумы Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР, теперь он официально занял пост скончавшегося в начале апреля основателя и бывшего лидера партии Владимира Жириновского, сообщает Telegram-канал ЛДПР. Отмечается, что Слуцкий избран единогласно.

После избрания Слуцкий зaявил, что стратегия ЛДПР останется прежней, но будет модифицирована. По его cловам, будут решаться задачи, «которые стоят на земле», в cторону укрепления социальной политики партии.

Ранее депутаты ЛДПР избрали Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе. Уточняется, что его кандидатура была избрана путем голосования. С 2011 года и до своей смерти фракцией руководил Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.

В составе фракции ЛДПР Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и США, как объясняли в партии, «за активную поддержку Новороссии». Кроме того, в 2018 году он оказывался в центре скандала — журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам политик называл это «заказухой», а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в его действиях. Однако этот скандал упоминался как одна из причин, почему Слуцкий не был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году.