Слуцкий рассказал, когда новые области перейдут в правовое поле России Слуцкий: новые области могут перейти в правовое поле России в течение года

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Запорожская и Херсонская области могут перейти в правовое поле России в случае положительного результата на референдуме в течение года, заявил на канале «Россия 24» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в ближайшие месяцы будут разработаны и приняты федеральные законы, необходимые для этой процедуры. По ним изберут депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от новых областей.

На все это уйдет около года. А может быть, меньше. Беру с запасом. Вхождение в правовое поле России, принятие новых законодательных актов, которые будут готовиться в содружестве с коллегами из этих регионов, — заявил Слуцкий.

В свою очередь глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов пояснил, что в случае положительного решения на референдуме Запорожская область объявит о независимости в границах подконтрольных территорий. Название Запорожской области при этом останется прежним, а дальнейшие действия будут соответствовать федеральному конституционному закону о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, на этих территориях будет действовать Конституция РФ, а атака украинских военных станет расцениваться как нападение на Россию. Песков также отметил, что процесс вхождения территорий Донбасса и других подконтрольных России территорий в состав РФ должен пройти быстро.