СК не нашел признаков преступления в смерти ученого Колкера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета России

Следственный комитет России не нашел признаков преступления в смерти ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста по обвинению в госизмене, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Федулова. По его словам, ведомство перенаправило заявление в ФСБ.

СКР не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление адвоката в ФСБ. Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ, — заявил Чиков.

В отношении ученого было уголовное возбуждено после прочтения им серии лекций в Китае в рамках сотрудничества Сибирского отделения РАН с учёными из КНР. В Минобороны РФ усмотрели в материалах лекций гостайну, хотя материалы были согласованы с ФСБ.

Решение об аресте Колкера было вынесено Советским районным судом Новосибирска 30 июня. Преподавателя взяли под стражу в больнице, где он проходил лечение от онкологии. После этого ученого этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». 3 июля он скончался.

В Совете по правам человека при президенте (СЧП) пообещали оказать помощь родственникам Колкера. Глава совета Валерий Фадеев заявил, что тем, кто арестовал ученого, нужно было «получше подумать». По его словам, Колкеру можно было избрать более мягкую меру пресечения.