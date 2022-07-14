Симоньян спросила у Минобороны, куда пришелся удар по Виннице Симоньян: в Минобороны заявили, что удар по Виннице пришелся в пункт размещения «нациков»

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия ракетного удара по Виннице

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в Минобороны России ей назвали цель удара по Виннице. Так, по словам телеведущей, в российском ведомстве ей заявили, что ракета попала в Дом офицеров, где находился временный пункт дислокации украинских военных.

Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появились кадры последствий ракетного удара ВС России по Виннице. Судя по фото и видео, он был нанесен в район Дома офицеров, Дома быта «Юбилейный» и монумента в честь создания ВВС Украины. Очевидцы сообщают о жертвах и десятках раненых.

В тот же день, 14 июля, в ДНР сообщили об обстреле ВСУ школы в городе Макеевке. Здание получило значительные повреждения. Уточняется, что обстрел велся из РСЗО «Ураган». В штабе территориальной обороны республики порекомендовали местным жителям не выходить из домов без лишней надобности.