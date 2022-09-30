Силуанов допустил запланированное превышение дефицита бюджета Глава Минфина Силуанов допустил дефицит бюджета выше запланированных 0,9% ВВП

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Антон Силуанов

В 2022 году дефицит российского бюджета может оказаться выше заложенных 0,9% ВВП. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 1» глава Минфина Антон Силуанов. Подобную ситуацию он объяснил новыми задачами, которые возникли в текущем году. Он также заверил, что социальные обязательства в 2023–2025 годах будут выполнены.

Силуанов также подчеркнул, что финансирование будет направлено и на новые задачи. Среди них он назвал обеспечение технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и поддержку бизнеса. Кроме того, бюджет предполагает восстановление регионов, пострадавших в ходе кризиса на Украине.

Не забыл глава Минфина и о запланированной на будущий год индексации пенсий и зарплат работников бюджетной сферы. При этом он признал, что на все потребуются дополнительные средства. Их планируется получить при изъятии дополнительных сверхдоходов экспортеров от высоких цен на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что в России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал. За рождение второго ребенка семья получит 779 тысяч, это на 85,9 тысячи больше текущей суммы. Если при этом материнский капитал был оформлен при рождении первого ребенка, то выплаты за второго составят 189,5 тысячи рублей.