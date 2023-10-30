Шойгу заявил о подстегивании НАТО гонки вооружений Шойгу: НАТО подстегивает гонку вооружений своими действиями в АТР

Фото: U.S. Army

Страны НАТО подстегивают гонку вооружений своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, наращивание силы в регионе страны Альянса прикрывают показным стремлением к диалогу.

Милитаризации и подстегиванию гонки вооружений способствуют политические шаги входящих в НАТО Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии. Они расширяют региональное присутствие национальных компонентов военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия, — сказал министр.

Он добавил, что реальных угроз для безопасности указанных стран нет. Для обоснования присутствия в Азии сил и инфраструктуры НАТО они активно продвигают концепцию «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Шойгу.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил о том, что в последнее время существенно возросли риски ядерного конфликта на Корейском полуострове. Он пояснил, что к этому привело наращивание США и Южной Кореей военной активности в регионе под предлогом сдерживания ядерной угрозы от КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в свою очередь указал, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии».