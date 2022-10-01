Шойгу: перенос призыва не повлияет на сроки возвращения отслуживших

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Перенос сроков начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации отслуживших, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сдвижка связана с сильной загруженностью военкоматов.

Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой. <...> Демобилизация будет по плану, — сказал глава военного ведомства.

Министр обороны также подчеркнул, что женщины в рамках частичной мобилизации призываться не будут. По его словам, этого не было и нет в планах на будущее.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Отмечается, что в этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек. Также с 21 сентября в стране проходит частичная мобилизация. По словам Шойгу, в ходе нее планируется призвать около 300 тысяч человек, составляющих примерно 1% от имеющегося в стране ресурса. Глава МО отметил, что перед отправкой мобилизованные пройдут двухнедельные курсы подготовки.