Шойгу рассказал об искусном применении новых российских коптеров в зоне СВО

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные искусно применяют новые беспилотники в зоне СВО. По словам главы военного ведомства, за минувшие сутки на Артемовском направлении с помощью дронов было уничтожено шесть бронемашин ВСУ.

Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, там наши ребята очень искусно, я бы так сказал, беспилотными летательными аппаратами, новыми квадрокоптерами, уничтожили еще шесть машин. За вчерашний день, только по бронетехнике, — 11 [единиц уничтожено], — сказал Шойгу по завершении российско-турецких переговоров в Сочи.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что в среднем ВСУ несут большие потери.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что контрнаступление ВСУ является провалом, а не пробуксовкой. Шойгу вслед за главой государства также назвал попытки украинских сил вести наступательные действия провалившимися.

3 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация на Артемовском направлении остается напряженной. По его словам, самый горячий участок — на рубеже между Клещеевкой и Андреевкой. Пушилин заявил, что ВСУ регулярно предпринимают попытки атак, которые отбивают российские войска, при наличии возможности улучшая свои позиции.