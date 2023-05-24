Шойгу рассказал о соцгарантиях участникам СВО и их семьям Шойгу заявил, что системную работу по соцгарантиям участникам СВО и их семьям продолжат

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ

Системная работа по реализации социальных гарантий участников специальной военной операции и их семей будет продолжена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих, предоставляя им адресную помощь.

Такая системная работа будет продолжена, — сказал Шойгу.

Он добавил, что к помощи от местных властей привлечены юнармейцы, благотворительные фонды и общественные организации, создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитник Отечества».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сборе в размере 1% от суммы счета с посетителей ресторанов и баров, а также ночных клубов. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента. По задумке авторов, сумма сбора не будет включаться в стоимость услуг заведений, которые должны будут перечислять ее в госбюджет, далее средства поступят в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». При этом перечисление сбора на расчетный счет не будет облагаться банковскими комиссиями.