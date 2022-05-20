Шойгу рассказал о провале атаки ВСУ на остров Змеиный в канун Дня Победы

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о провале попытки захвата острова Змеиный украинскими войсками в канун Дня Победы. По его словам, которые приводит РИА Новости, за три дня российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих ВСУ, а также уничтожили четыре самолёта, 10 вертолётов, 30 беспилотников и три катера.

Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, — сказал Шойгу.

7 мая в Минобороны России заявили об уничтожении украинского десантно-штурмового катера «Станислав» в районе Змеиного. Также были сбиты бомбардировщик ВВС Украины Су-24, истребитель Су-27, три вертолёта Ми-8 и два беспилотника «Байрактар-ТБ2».

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец назвал «мясорубкой» битву за остров Змеиный. По его словам, украинские военнослужащие «купились» на уловку с якобы эвакуацией российских войск с острова, в результате чего армия РФ уничтожила большое количество бойцов и военной техники противника.