Шойгу прибыл в Минск на переговоры с министром обороны Белоруссии

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, передает БелТА. Борт российского министра 3 декабря приземлился на аэродроме Мачулищи.

Белорусская и российская стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщает агентство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин ранее договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

Глава Минобороны Белоруссии заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.