Шойгу потребовал срочно укрепить обороноспособность Союзного государства Шойгу потребовал срочно укрепить обороноспособность Союзного государства с Белоруссией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО, пишет РИА Новости. На встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова оказывать «любую поддержку белорусским друзьям».

Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО, — сказал Шойгу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия приобрела у России необходимое количество комплексов «Искандер» и С-400 «Триумф» для вооружения своей армии. Он также сообщил, что условился с российским коллегой Владимиром Путиным о помощи России в «доведении до ума» ракет, которые создают белорусские специалисты. По словам Лукашенко, Белоруссия заметно продвинулась в этой области, но на создание ракеты типа «Искандер» ей понадобится более года. С российской помощью срок её разработки значительно сократится.